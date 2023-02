Carnaval 2023 contará efetivo extra de 3.290 homens e mulheres na segurança pública do RN. Neste ano, a ação contará com o reforço dos novos policiais civis, bombeiros e servidores do ITEP, convocados em 2022.Além destes, também atuarão na operação carnaval deste ano, lançada nesta quinta-feira (16), Policiais Militares e Policiais Penais, em ações conjuntas com o Departamento Estadual de Trânsito do RN (DETRAN-RN), Departamento de Estradas de Rodagem do RN (DER-RN), Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN (IDEMA-RN), Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (SEAP), Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP) e Secretaria de Estado do Turismo (SETUR-RN).

Com um planejamento alinhado entre diversas instituições, o Governo do Rio Grande do Norte realizou na manhã desta quinta-feira (16) a apresentação e o lançamento da Operação Carnaval 2023. Neste ano, a ação contará com o reforço dos novos policiais civis, bombeiros e servidores do ITEP, convocados em 2022.

Além do tradicional incremento no efetivo da segurança pública, a operação neste ano contará com ações significativas realizadas por órgãos de saúde e fiscalização. Ao todo, 3.290 homens e mulheres atuarão na segurança pública durante o Carnaval.

Sob coordenação da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), a Operação Carnaval 2023 terá atuação da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) em ações conjuntas com o Departamento Estadual de Trânsito do RN (DETRAN-RN), Departamento de Estradas de Rodagem do RN (DER-RN), Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN (IDEMA-RN), Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (SEAP), Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP) e Secretaria de Estado do Turismo (SETUR-RN).

O planejamento envolve ainda ações conjuntas com as prefeituras de cidades onde existem grandes polos de festas carnavalescas, visando aperfeiçoar o trabalho da segurança pública nessas áreas. Assim, o Governo do Rio Grande do Norte estará presente em inúmeras cidades do estado, na capital, região Metropolitana e interior, realizando policiamento ostensivo, investigativo, ações educativas e de fiscalização.

“O planejamento para a realização da Operação Verão 2023 conta com a integração de instituições parceiras ao trabalho já realizado pelos órgãos de segurança pública. Está deliberado por parte das forças estaduais, a utilização de todo o efetivo disponível para a garantia da ordem pública em diversos pontos do Rio Grande do Norte”, disse o coronel Araújo, titular da SESED.

Polícia Militar

A área de atuação da instituição dará cobertura reforçada em diversas cidades do Rio Grande do Norte, com um efetivo de 2.300 policiais militares por dia, entre serviço ordinário e extraordinário. No planejamento da instituição, atuação especial em polos estratégicos, como Natal, Parnamirim, Apodi, Assú, Macau, Caicó e o litoral.

Conforme o ordenamento estrutural da PM, é responsabilidade do Comando de Policiamento da Capital (CPC) as ações nos principais polos carnavalescos de Natal. O Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) fica responsável pelas ações ostensivas e de fiscalização nas festas realizadas nas cidades da Grande Natal. Os festejos pelo interior do estado ficam sob responsabilidade dos Comandos de Policiamento Regionais (CPRs).

Responsável pelas ações educativas e de fiscalização nas estradas estaduais, o Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE) atuará em todo o Rio Grande do Norte.

Polícia Civil

A atuação da Polícia Civil estará dividida em ações na região Metropolitana, por meio da Diretoria de Polícia Civil da Grande Natal (DPGRAN), e no interior, coordenada pela Diretoria de Polícia do Interior (DPCIN). A instituição contará com um efetivo de 735 policiais em serviço extraordinário durante toda a Operação Carnaval 2023

A DPGRAN estará presente em locais estratégicos no papel de polícia judiciária em Natal, com uma Delegacia Móvel na praia de Ponta Negra, instalada na Praça Ecológica, conhecida como “Praça dos Gringos”. Em outro polo, uma Delegacia Móvel e apoio com viaturas no Polo Redinha, com localização no Largo do Buiú e na Praça do Cruzeiro. A diretoria efetivará ainda postos fixos nas praias de Pirangi do Norte, Búzios, Camurupim, Barra de Maxaranguape.

Entre os postos móveis no litoral sul, delegacia em Pirangi do Norte e Búzios. No litoral norte, delegacia móvel instalada no trevo de Muriú, abrangendo as praias de Jacumã, Porto Mirim e Muriú, integrada com a Polícia Militar e a Gurda Municipal de Ceará-Mirim.

Já a DPCIN reforçou o serviço nas delegacias em Tibau, Areia Branca, Assú, Apodi (Delegacia móvel), Upanema, Caicó (Delegacia móvel), Macau, Guamaré, Tibau do Sul, Baía Formosa, São Miguel do Gostoso e Touros.

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros contará com um efetivo de 255 militares por dia, entre o serviço ordinário e extraordinário. Na prática, o órgão atuará em diversos pontos do litoral potiguar e também em áreas urbanas específicas, com ações preventivas, educativas e de fiscalização de estruturas e ambientes.

Ao todo, o Corpo de Bombeiros terá 21 postos de guarda-vidas espalhados pelo Rio Grande do Norte, nos municípios de Natal, Parnamirim, Nísia Floresta, Tibau do Sul, Canguaretama, Barra de Maxaranguape, Touros, São Miguel do Gostoso, Guamaré, Mossoró, Tibau, Assu, Apodi, Parelhas, Pau dos Ferros, Caicó, Currais Novos e São Vicente.

ITEP

Com incremento do efetivo após o início dos trabalhos dos novos servidores, o Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) atuará de forma destacada na Operação Verão 2023. De forma ordinária, equipes em escala de plantão darão cobertura na região metropolitana de Natal.

No serviço extraordinário, adesão de equipes em postos da Polícia Civil na Grande Natal, os setores de Química Forense e Identificação Criminal estarão com escala na estrutura em Pirangi. Em São Miguel do Gostoso, uma equipe do Instituto de Química Forense estará em escala. Pelo interior, atividade ordinária e extraordinária na regional em Caicó.

DETRAN

Importante parceiro em ações durante a operação verão, o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) realizará procedimentos educativos para condutores sobre boas práticas no trânsito, além da entrega de kits e materiais com o tema da campanha educativa “No trânsito, desacelere”. As ações terão participação do ‘Teatro Educativo para o Trânsito’, que realizará orientações de forma lúdica.

Administração Penitenciária

A Secretaria da Administração Penitenciária (SEAP) iniciou a Operação Carnaval na sexta-feira (10), com o objetivo de intensificar a fiscalização dos monitorados com tornozeleiras eletrônicas. Até esta quinta-feira (16), foram realizadas 160 abordagens presenciais e 11 prisões de detentos que violaram as regras do monitoramento eletrônico em todo Estado.

Os servidores da Central de Monitoramento Eletrônico (CEME) monitoram remotamente cerca de 3 mil tornozelados e informam à Justiça todos os casos de violação. Também são acompanhados tornozelados com medidas protetivas (95), cautelares (551), além de mulheres vítimas de violência doméstica que utilizam botão do pânico (16).

A operação, determinada pelo secretário da SEAP, Helton Edi, também envolve as unidades prisionais com a ampliação do patrulhamento externo e revistas estruturais e minuciosas.