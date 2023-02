Contribuinte tem até o dia 28 de fevereiro para garantir 25% de desconto no pagamento do IPTU. O desconto é concedido pela Secretaria Municipal da Fazenda de Mossoró (SEFAZ), para quem realizar o pagamento do imposto em cota única, até a data estabelecida. O contribuinte também terá desconto se optar pelo parcelamento em oito vezes, com vencimento da primeira parcela até o dia 29 de setembro. O desconto de 5% é para o pagamento em até três parcelas mensais, desde que quitadas nas respectivas datas de vencimento de cada parcela e de 3% para o pagamento em quatro ou mais parcelas mensais, desde que, também, quitadas nas respectivas datas de vencimento de cada parcela.

FOTO: WILSOM MORENO