Justiça bloqueia R$ 3,5 milhões da Prefeitura para pagar dívida deixada por Rosalba no Wilson Rosado. O município tem cinco dias para apresentar comprovante de pagamento do montante de R$ 3.523.135,74 devidos ao hospital. Caso contrário foi determinado o bloqueio de verbas públicas da Prefeitura de Mossoró. A quantia é uma pequena fração do passivo herdado da gestão Rosalba, no total de R$ 870 milhões. Em 2021 e 2022 a prefeitura já sacrificou R$ 216 milhões do orçamento para pagamento de dívidas deixadas de uma gestão para a outra, e elas continuam chegando.

FOTO: PMM