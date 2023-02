Cão da PF fareja tabletes de maconha que estavam camuflados sob gesso nos Correios de Natal.A caixa contendo 1,96 kg de maconha, havia sido enviada via postal. A apreensão, realizada nesta quinta (16), é decorrente de fiscalização de rotina, com o objetivo de combater o tráfico de substâncias entorpecentes através do fluxo postal e foi realizada em conjunto com a área de segurança dos Correios. A substância apreendida ficará armazenada em depósito aguardando autorização judicial para ser incinerada. A PF instaurou inquérito policial e vai investigar possíveis envolvidos em mais essa ação criminosa que envolve tráfico de drogas.

A Polícia Federal apreendeu, nesta quinta-feira (16), no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios, na rua dos Tororós, Zona Oeste de Natal, uma caixa contendo 1,96 kg de maconha.

A apreensão é decorrente de fiscalização de rotina com o objetivo de combater o tráfico de substâncias entorpecentes através do fluxo postal e foi realizada em conjunto com a área de segurança dos Correios.

Para apreender a droga, os policiais contaram com o trabalho sempre eficiente do cão pastor-belga-malinois, Ice. Em tais ações, a PF também vem utilizando um outro animal do seu canil, o cão Aramis, que é treinado para detectar bombas e explosivos.

Levada para os procedimentos de apreensão e perícia na sede da PF, em Lagoa Nova, ficou constatado que os tabletes de maconha estavam camuflados sob gesso, uma “criatividade” utilizada pelos envolvidos para tentar burlar a fiscalização.

A substância apreendida ficará armazenada em depósito aguardando autorização judicial para ser incinerada.

A PF instaurou inquérito policial e vai investigar possíveis envolvidos em mais essa ação criminosa que envolve tráfico de drogas.