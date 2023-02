Saúde de Mossoró já selecionou 527 animais para realização de castração. Os procedimentos são realizados desde 15 de agosto do ano passado em clínica veterinária credenciada junto à Prefeitura de Mossoró. Do total selecionado até o dia 16 de fevereiro, 65 não compareceram e 19 não estavam aptos para a castração. “As castrações estão sendo realizadas de forma satisfatória pelas mãos de excelentes profissionais em ambiente salubre. Esta tem sido a nossa preocupação sempre: realizar a castração com responsabilidade. De fato, até o presente momento nenhuma intercorrência foi apresentada”, destacou Ana Liza de Souza, coordenadora de Saúde e Bem-Estar Animal do município.

A Prefeitura de Mossoró segue disponibilizando à população de forma gratuita o serviço de castração de animais. Desde agosto do ano passado, período em que os procedimentos foram iniciados, mais de 500 animais foram selecionados para castração.

Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mostram que até o dia 16 deste mês, 527 animais foram selecionados. Deste total, 65 não compareceram e 19 não estavam aptos para a castração. Os procedimentos são realizados desde 15 de agosto do ano passado em clínica veterinária credenciada.

“As castrações estão sendo realizadas de forma satisfatória pelas mãos de excelentes profissionais em ambiente salubre. Esta tem sido a nossa preocupação sempre: realizar a castração com responsabilidade. De fato, até o presente momento nenhuma intercorrência foi apresentada”, destacou Ana Liza de Souza, coordenadora de Saúde e Bem-Estar Animal do município.

O programa de castração de animais da Prefeitura de Mossoró trata-se de uma política pública que busca o controle da população animal e oferece benefícios aos próprios pets, reduzindo risco de desenvolvimento de doenças. “As castrações trazem inúmeros benefícios aos animais, oferecendo uma melhor qualidade de vida a eles. Então, seja um tutor responsável, realize a castração do seu pet”, elencou Ana Liza.

“É preciso frisar que este programa é para tutores de animais que são regularmente cadastrados no CadÚnico, englobando a população das zonas urbana e rural. Para realizar o cadastro o tutor deve entrar no site da Prefeitura, acessar a aba saúde e aba castração animal. É necessário responder a todas as perguntas do formulário corretamente, fiquem atentos ao número do telefone cadastrado, é através dele que entraremos em contato para marcar a cirurgia. Ao final do cadastro será gerado um número de protocolo, o qual deve ser guardado. Apenas com esse número será possível verificar a situação na fila de castrações”, detalhou a coordenadora de Saúde e Bem-Estar Animal.

O cadastro para realização da castração deve ser feito por meio da plataforma “Mossoró Digital”, que pode ser acessada pelo site da Prefeitura de Mossoró (prefeiturademossoro.com.br).

Podem se cadastrar para agendamento do procedimento ONGs protetores de animais e tutores de animais. Com o cadastro realizado pela internet, a clínica mantém o contato com o responsável do animal para acompanhamento e realização do procedimento.