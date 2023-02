Suspeito de homicídio ocorrido em Luís Gomes é preso no município de Itapema, em Santa Catarina. Flávio Ribeiro Menezes, conhecido como “Pretinho”, matou a tiros Guilherme Fortunato da Silva, conhecido como “Galego”, no dia 24 de novembro de 2022, durante uma festa, na Vila São Bernardo. O crime foi testemunhado por várias pessoas e o suspeito ainda chegou a ser interrogado, mas quando sua prisão preventiva foi decretada, ele não foi mais encontrado na cidade, sendo considerado foragido. De acordo com o delegado Hércules Freitas, titular da delegacia de Luís Gomes, desde então, a PC vinha fazendo diligências para localizá-lo. Nesta sexta-feira (17), em uma ação conjunta com a Polícia Civil de Santa Catarina, Flávio foi encontrado e preso na cidade de Itapema, onde trabalhava como pedreiro. Ele deverá ser recambiado para o Rio Grande do Norte, onde ficará à disposição da justiça.

FOTO: REPRODUÇÃO/ILUSTRATIVA