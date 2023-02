Foragido de Justiça agride a esposa em restaurante no Centro de Mossoró e termina preso

Antônio Fernando de Medeiros Araújo havia aparecido em video divulgado nas redes sociais agredindo a mulher num restaurante no Centro de Mososró. O suspeito foi localizado pela Patrulha Maria da Penha na Rodoviária, quando aguardava ônibus para fugir de Mossoró. Na delegacia, a Polícia descobriu que Antônio Fernando estava foragido do Complexo Penal João Chaves, de Natal. Ficou preso.

O homem que aparece em vídeo divulgado nas redes sociais batendo na esposa, num restaurante perto da Praça de Convivência, no Centro de Mossoró-RN, foi localizado e preso, no momento que se preparava para fugir de ônibus para a capital do Estado.

A prisão aconteceu às 17h15. Foi realizada pela equipe da Patrulha Marinha da Penha, da Guarda Municipal de Mossoró. Para a surpresa dos guardas, Antônio Fernando de Medeiros Araújo, é foragido do Complexo Penal João Chaves, de Natal.

No vídeo, Antônio Fernando aparece batendo no rosto da esposa. O vídeo se espalhou nas redes sociais durante toda a sexta-feira, dia 17. “Passamos o dia procurando o suspeito e encontramos agora no final da tarde”, relata Lília Cinthia, da Patrulha Maria da Penha.

O suspeito foi apresentado ao delegado José Viera, da 39 Delegacia de Polícia Civil de Mossoró. Ao levantar os dados do suspeito, o delegado descobriu que se tratava de um foragido de Justiça. Ele estava preso em regime semiaberto e sumiu. Deixou de se apresentar.

A divulgação da imagem nas redes sociais foi fundamental para a Patrulha Maria da Penha localizar e prender o suspeito, no caso, um foragido de justiça. Após o registro do Boletim de Ocorrência por agressão, Antônio Fernando passou por exames de corpo delito no ITEP e depois conduzido para a Cadeia Pública de Mossoró.