Cidadão com deficiência intelectual é encontrado morto à tiros no Centro de Caraúbas-RN

Rafael de Morais Arruda, de 34 anos, que segundo a família é deficiente intelectual, foi encontrado morto à tiros no Centro da cidade de Caraúbas-RN, durante a madrugada deste domingo, 19.

A Polícia Militar, acionada ao local, encontrou 9 cápsulas de pistola 9mm, o que vem a sugerir que a vítima tenha sido assassinada com uma arma deste calibre. Esta suspeita, será, inclusive, será confirmada ou não com o trabalho de exame feito no corpo da vítima na coordenação regional do Instituto técnico-cientifico de Perícia em Mossoró.

Duas jovens parentes da vítima, confirmaram a deficiência intelectual de Rafael Arruda aos policiais, que fizeram buscas por suspeitos e por mais informações na cidade, sem sucesso.

O que se sabe até agora é que a vítima teria sido baleada na Rua João Guerra, tombou já sem vida por trás do Fórum Municipal de Caraúbas e quando a PM chegou ao local, já estava sem vida. O caso será investigado pela Polícia Civil e o cidadão pode e deve ajudar a esclarecer os fatos passando informações.