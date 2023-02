Carroceiro é morto com um tiro no olho enquanto dormia na Comunidade Pau Branco, em Mossoró.. O crime aconteceu por volta das 22h desta segunda-feira (20). A vítima foi identificada como Antônio Marques de Meneses, de 54 anos. O carroceiro estava deitado em uma rede, na sala de casa, quando foi alvejado. De acordo com informações da Polícia Militar, a esposa da vítima estava dormindo em outro cômodo e teria acordado assustada com o barulho do tiro. Ao correr para a sala, o esposo dela já estava sendo vida dentro da rede e não havia mais ninguém no local. A Polícia Civil vai investigar a motivação do crime.

FOTO: O CÂMERA