Acidente de moto deixa uma vítima fatal na RN-117, entre Caraúbas e Governador Dix-Sept Rosado

O acidente foi registrado no início da manhã desta terça-feira (21). Adriano Morais da Silva, de 27 anos, que era natural de Caraúbas, retornava para cidade, em uma motocicleta, quando teria perdido o controle do veículo, colidido com uma árvore na estrada e caído. Quando a Polícia Militar de Caraúbas chegou ao local, ele já estava sem vida. Os policiais não souberam informar de onde a vítima voltava, nem se estava alcoolizada, informação que só poderá ser confirmada após exames a serem realizados pelo Itep; este é o segundo acidente com vítima fatal nas últimas 24h, na região. Na manhã desta segunda (20) o condutor de um carro tipo Celta, perdeu a vida após capotar na BR-405, entre Apodi e Mossoró. Informações colhidas pela reportagem do MOSSORÓ HOJE dão conta que o corpo da vítima ainda permanece na sede do Itep, visto que nenhum familiar apareceu para reconhecê-lo. Outras duas pessoas ficaram gravemente feridas na mesma ocorrência e foram socorridas para o HRTM.