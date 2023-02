Polícia descobre plano para assaltar casa do desembargador Expedito Ferreira

Elisama Cléssia da Silva, que trabalha como babá de um casal amigo do desembargador, foi presa pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira, 21, e entregue a Polícia Civil de Alexandria-RN. Ela confessou o crime e teve a prisão preventiva decretada pelo juiz de plantão de Pau dos Ferros. O grupo criminoso, a qual a doméstica confessou fazer parte, planejava fazer um arrastão na casa do desembargador e fugir levando refém.

A doméstica foi conduzida pela PM a sede da Delegacia Regional da Polícia Civil de Alexandria. Elisama Cléssia confessou o envolvimento com a quadrilha, sendo enquadrada por formação de quadrilha (art.288, do Código Penal - pena de 1 a 3 anos).

O delegado Hercules Freitas, diante da gravidade dos fatos, levou o caso ao conhecimento do Poder Judiciário, com pedido de prisão preventiva em desfavor da investigada.

O juiz de plantão João Markson Bastos de Oliveira, da Comarca de Pau dos Ferros, considerando que as informações repassadas à quadrilha eram realmente comprometedoras, decretou a prisão preventiva de Elisama Clessia.

As investigações agora serão para identificar os assaltantes e prende-los.