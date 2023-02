Homem morre no HRTM após ser alvejado a tiros no Alto de São Manoel. O crime aconteceu por volta das 20h desta terça-feira (21), mais precisamente na região do Pirrichil. A vítima foi identificada como Gilfran Fernandes Silva Souza, de 29 anos. Segundo informações da Polícia Militar, ele caminhava em via pública, quando foi alvejado com disparos na região da cabeça. Gilfran ainda chegou a ser socorrido em uma unidade do Samu, para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas acabou não resistindo. No local, prevaleceu a lei do silêncio. A Polícia Civil vai investigar o crime.

FOTO: REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS