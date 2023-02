Vendedor de queijo é assassinado com golpe de faca no bairro Belo Horizonte. O corpo foi encontrado por volta das 8h desta quarta-feira (22), no prolongamento da Rua João Damásio, próximo ao Aspetro. Francisco da Silva, que havia completado 79 anos no dia 18 de fevereiro, havia saído de casa para vender queijo. Uma testemunha ainda teria encontrado o idoso com vida e questionado se ele teria sido vítima de assalto, tendo ele confirmado positivamente com a cabeça. O Samu também foi acionada ao local, mas ao chegar, Francisco já estava em óbito. A Polícia Militar segue fazendo o isolamento da cena do crime e aguarda a chegada do Itep e da Polícia Civil para iniciar as investigações.

FOTO: ANNA PAULA BRITO