Ventania derruba galpão por cima de família na zona rural de Mossoró

O caso aconteceu por volta das 16h30 desta quarta-feira (22), no Sítio São José, próximo à Barreira Vermelha. De acordo com informações de familiares das vítimas, cerca de 12 pessoas estavam em uma confraternização, quando uma ventania começou e eles saíram de uma piscina para se abrigarem no galpão, que acabou desabando. Seis delas ficaram feridas, incluindo uma criança, de 8 anos, e um adolescente, de 13 anos, que precisaram de atendimento no HRTM. Uma tia deles, identificada como Sueli Fernandes de Morais Gomes, de 41 anos, ficou ferida com mais gravidade, tendo fraturado a coluna em 3 cantos, o maxilar e o nariz.