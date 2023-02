Defesa civil reforça orientações sobre descarte irregular de lixo durante chuvas em Mossoró

Mossoró registrou nesta quarta-feira (22) fortes chuvas em diversos pontos do município. A Defesa Civil reforça os cuidados necessários diante da situação de risco provocada pelas chuvas intensas.



A primeira orientação é não jogar lixo nas ruas. Coordenador da Defesa Civil de Mossoró, Alcivan Gama explica que o descarte irregular do lixo provoca o entupimento de bueiros, galerias e canais, gerando assim alagamento nas ruas e avenidas e até inundação de imóveis.



Gama reforça ainda que durante chuvas intensas quem estiver em casa deve retirar aparelhos elétricos da tomada para evitar risco de curto-circuito ou até um princípio de incêndio. "Enquanto houver chuvas com incidência de raios, a orientação é que se evite o uso de aparelhos como telefone celular (principalmente se conectado à tomada), eletroeletrônicos, chuveiro e secador", pontuou.



A Defesa Civil também orienta: não se proteger da chuva embaixo de árvores ou estruturas metálicas.



AÇÕES PREVENTIVAS



A Prefeitura segue desenvolvendo um trabalho periódico de limpeza de canais, bueiros, galerias e bocas de lobo como ação preventiva aos alagamentos. Durante a chuva de hoje, por exemplo, pontos reconhecidos como críticos da cidade logo tiveram a água escoada. Isso é resultado, todavia, do trabalho que vem sendo desenvolvido pela Prefeitura de Mossoró desde 2021 como a ampliação da vazão da Lagoa do Bispo, no bairro Nova Betânia, e obra de drenagem na avenida Leste-Oeste, próximo à Cobal.



PREVISÃO DE CHUVA INTENSA



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuvas intensas até as 10h desta quinta-feira, 23. A Defesa Civil segue em alerta para qualquer ocorrência. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pela população através do telefone 199.