Polícia Civil elucida homicídio ocorrido no ano de 2019, em Governador Dix-Sept Rosado

De acordo com o Delegado Rafael Arraes, titular da delegacia, no dia 22 de dezembro daquele ano, um homem identificado como Antônio Pernambucano, de 55 anos, desferiu golpes de faca contra Dirlene Caetano dos Santos, de 60 anos, e o companheiro dela, tendo a primeira entrado em óbito em decorrência dos ferimentos.

Ainda segundo o delegado, o crime demorou a ser elucidado pelo fato de as testemunhas não se encontrarem mais na cidade, o que dificultou as investigações. Mas, recentemente, ele conseguiu localizar as testemunhas, que compareceram à delegacia e prestaram depoimento.

Sabe-se que o suspeito e as vítimas estavam bebendo no dia do crime e que este teria sido motivado por alguma desavença que aconteceu entre eles durante a bebedeira.

Antônio Pernambucano deixou Governador logo após o crime e ainda encontra-se foragido.