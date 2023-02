Mossoró registrou queda de 2.239 raios nesta quarta (22); 114.635 consumidores ficaram sem energia. O número, de acordo com a Neoenergia Cosern, corresponde a 17,10% dos 3.092 raios registrados em todo o estado do Rio Grande do Norte durante o dia de ontem. Como consequência dessas descargas elétricas, a Companhia registrou 1.279 ocorrências que interromperam o fornecimento de energia para 114.635 consumidores em Mossoró, principalmente nos bairros Sumaré, Pintos, Centro, Rincão, Vingt-Rosado, Costa e Silva e Alto de São Manoel - além dos municípios de Grossos e Areia Branca. Ainda segundo a Cosern, o número de ocorrências é 19 vezes maior que a média diária histórica registrada em fevereiro pelo Centro de Operações Integradas da Neoenergia Cosern.

A Neoenergia Cosern informa que registrou a queda de 13.092 raios em todo o Rio Grande do Norte nesta quarta-feira (22), conforme dados extraídos da plataforma ClimaTempo. As maiores ocorrências foram nas regiões Oeste (Mossoró), Vale do Açu e Seridó.

Somente nesta quarta-feira (22), no município de Mossoró, caíram 2.239 raios. Esse número corresponde a 17,10% do total registrado na data em referência.

Além disso, esse volume total de raios representou, em um único dia, 14,84% do quantitativo de descargas atmosféricas registradas ao longo de 2023 no estado potiguar (88.185 raios desde 1 de janeiro até 22 de fevereiro).

Como consequência, ontem, foram registradas 1.279 ocorrências que interromperam o fornecimento de energia para 114.635 consumidores em Mossoró, principalmente nos bairros Sumaré, Pintos, Centro, Rincão, Vingt-Rosado, Costa e Silva e Alto de São Manoel - além dos municípios de Grossos e Areia Branca.

Em menos de 60 minutos, 45% dos clientes tiveram o fornecimento normalizado, 24% entre 60 e 120 minutos e, neste momento, equipes técnicas estão trabalhando para reestabelecer o fornecimento para 580 clientes.

Esse número de ocorrências é 19 vezes maior que a média diária histórica registrada em fevereiro pelo Centro de Operações Integradas da Neoenergia Cosern.

Ao longo do dia (22), a estrutura de atendimento da Neoenergia Cosern foi reforçada com incremento de 100% na equipe do Centro de Operações e de 133% nas equipes de atendimento de campo.

“A Neoenergia Cosern lamenta os transtornos e ressalta que manterá as equipes de Plantão e do Centro de Operações reforçadas ao longo desta quinta-feira (23), restabelecendo o fornecimento para todos os consumidores afetados”, disse a distribuidora por meio de nota.