PetroReconcavo abre oportunidades para 22 vagas de emprego na cidade de Mossoró

A PetroReconcavo, produtora independente de óleo e gás em bacias terrestres anunciou, nesta quinta-feira (22), a abertura de 60 vagas de emprego, sendo 38 na Bahia e 22 no Rio Grande do Norte, mais especificamente para a cidade de Mossoró.

As oportunidades para profissionais de nível superior são para as áreas de Engenharia, Compliance, Financeiro, Administrativo e SSMS (Segurança, Saúde Meio Ambiente e Sustentabilidade).

Em Engenharia, por exemplo, há vagas para engenheiro de dados, engenheiro de regulação, engenheiro de manutenção de sondas, engenheiro de produção, engenheiro de reservatório, entre outros.

Já para nível médio e técnico, os cargos disponíveis são: eletricista, segurança do trabalho, técnico de sonda, técnico de automação, soldador, técnico de manutenção de sonda, técnico de operações especiais, entre outras.

De acordo com a gerente de Gente & Gestão, Enildes Lagos, a PetroReconcavo dispõe de um ambiente de muito aprendizado e espaço para vivência prática.

“Hoje, nosso time conta com 1300 pessoas e 90% são potiguares e baianos. Estamos bastante satisfeitos com o número expressivo de vagas e futuras contratações. A Companhia está em ritmo de plena expansão, contribuindo para o desenvolvimento das regiões onde atua com geração de emprego e renda”, conclui Enildes.

Entre os benefícios oferecidos pela PetroReconcavo, estão: plano de saúde e odontológico, vale-refeição ou refeitório, vale-alimentação, vale-transporte ou transporte da empresa, seguro de vida, além de participação nos lucros.

Para ter acesso a todas as vagas e se inscrever, basta acessar o SITE DA EMPRESA e se candidatar. No mesmo link, também é possível verificar os pré-requisitos necessários, clicando no cargo desejado.