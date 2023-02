Mossoró tem redução de 15,6% no número de mortes violentas nos últimos 4 anos. De acordo com dados levantados pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, com base nas Condutas Violentas Letais Intencionais, os chamados CVLIs, houve diminuição da violência no segundo maior município do estado, no período entre 2019 e 2022, quando comparado aos quatro anos anteriores. Na capital a redução foi de 48,4%.

O Rio Grande do Norte tem registrado reduções significativas nos índices de violência e criminalidade. Quanto às Condutas Violentas Letais Intencionais, os chamados CVLIs, houve queda em Natal e em Mossoró, ou seja, diminuição da violência nas duas maiores e principais cidades do Estado.

Na capital potiguar, comparando os últimos quatro anos com os quatros anos da gestão anterior, a diminuição foi de 48,3%. Já em Mossoró, a redução foi de 15,6% no mesmo período.

Na série histórica das CVLIs, tratando de números absolutos, na capital potiguar foram registradas 2.166 mortes violentas letais intencionais entre os anos de 2015 e 2018. Já entre 2019 e 2022, foram 1.120 ocorrências, o que representa a queda de 48,3%.

Em Mossoró, entre 2015 e 2018, foram 871 CVLIs, contra 735 registros da mesma natureza ocorridos entre 2019 e 2022, o que representa a redução de 15,6%.

Ainda falando sobre a redução das condutas letais intencionais, o Major Henrique, comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Mossoró, falou sobre os dados levantados no município nos dois primeiros meses do ano e reafirmou o compromisso dos gestores de segurança pública na redução dos índices de violência em Mossoró, bem como no estado como um todo.

“Se compararmos os números de homicídios de janeiro e fevereiro de 2022 e 2023, temos uma redução de 12 homicídios aqui na cidade de Mossoró, o que corresponde a 33%. Tivemos, recentemente, vários investimentos na segurança pública aqui de Mossoró, cujos resultados só serão possíveis de aferir no final do ano”, diz.

E completa: “nós recebemos, recentemente, cinco viaturas, dez motocicletas, implementando a Rocam do 2ª Batalhão, que vem desenvolvendo um ótimo trabalho, além disso, a cidade como um todo foi contemplada com a política de segurança pública, com a nomeação de novos delegados, novos agentes, escrivães, funcionários do Itep, então segurança pública é algo complexo, mas acreditamos que com esses investimentos, os resultados poderão ser sentidos a curto, médio e longo prazo”, explicou.