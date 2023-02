104 vagas de emprego estão disponíveis em Mossoró nesta sexta, aponta a Sedint

As oportunidades são para pessoas que residem em Mossoró. Para concorrer às vagas, os candidatos precisam estar cadastrados no Painel de Empregos, visto que o encaminhamento para a empresa é feito por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo. Cada cargo tem pré-requisitos específicos que podem ser consultados no site da Prefeitura de Mossoró, na aba “Painel de Empregos”. A lista de vagas de emprego é atualizada diariamente.