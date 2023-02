Churrasqueiro de Mossoró viaja para visitar a filha no Maranhão e desaparece. Camila Gomes informou à reportagem do MOSSORÓ HOJE que o irmão dela, Marcelo Gomes, funcionário do restaurante Tchê e bastante conhecido em Mossoró, chegou à cidade de Presidente Dutra, no estado do Maranhão, na sexta-feira (17), para visitar a filha que mora com os avós maternos. Ele teria ligado para a mãe, contando que os familiares da menina o estavam pressionando para que ele assinasse uns papéis passando a guarda da criança para os avós, visto que a mãe dela já faleceu, mas que ele não queria fazer isso e que já estava pensando em voltar para Mossoró. No entanto, acabou permanecendo na cidade, tendo perdido totalmente o contato com a mãe na terça-feira (21). Desde então, os familiares de Marcelo não tiveram mais notícias dele e estão desesperados à sua procura. No final da manhã desta sexta (24), uma mulher teria ligado para Camila, afirmando que ele havia sido encontrado em um hospital, lá no Maranhão e que voltaria a falar com ela para confirmar a informação, mas até às 15h, última vez que o MH falou com Camila, a mulher ainda não havia dado um retorno. Quem souber qualquer informação que possa ajudar a encontrar Marcelo, pode falar com a irmã dele, por meio do número (84) 99410-7538.

FOTO: REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS