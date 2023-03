MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 27/02/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

NACIONAL

Lula, Haddad e Jean Paul Prates definem nesta segunda se desonera ou não os combustíveis

Governo Lula suspende edital idealizado por Paulo Guedes para privatizar a Praia de Jericoacoara, no Ceará

ESTADO

A Petrobras de volta ao mapa do desenvolvimento do Rio Grande do Norte

Prouni ofertará 288 mil bolsas em todo o país; 2.592 são no Rio Grande do Norte

Governadora vai a Portugal impulsionar o turismo e o setor de energias renováveis do estado

Tibau do Sul ganha Ecoposto e o norte do Estado espera o mesmo do Governo

MOSSORÓ

Amigos fazem campanha para ajudar cirurgia no olho do José Antônio, do Cidade Aflita

Vacinação com dose bivalente contra a Covid-19 começa nesta segunda (27), em Mossoró

Prefeitura de Mossoró oferece 3,6 mil vagas remanescentes na Rede Municipal de Ensino

Prefeitura conclui obras e entrega Escola Vereador José Bernardo revitalizada nesta segunda-feira

Novo conceito e inovações do Mossoró Cidade Junina serão lançados dia 28

Polícia

ASG de 54 anos é preso pela PF, em Mossoró, pelo crime de estupro de vulnerável

Empresário Caicoense Emídio Lopes é executado num “cheirinho do queiro” em Tibaúba dos Batistas

Churrasqueiro de Mossoró viaja para visitar a filha no Maranhão e desaparece

Acidente deixa dois mortos e um gravemente ferido na entrada da cidade de Baraúna

Esporte

Quadrangular final: Potiguar acaba invencibilidade do ABC em Mossoró e o América derrota o Santa Cruz em Natal

Rancho da Caça vence por 2x0 o time guerreiro na primeira final do Circuito Esportivo Mossoroense