Colisão frontal entre motos deixa duas pessoas mortas e outra ferida em Baraúna

O acidente aconteceu por volta das 21h deste domingo (26), na RN-015. De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas fatais, Luiz Cesar Paulino do Rosário [FOTO A A ESQUERDA], de 32 anos, e Samuel Santos da Silva, de 43 anos, trafegavam em suas motocicletas, em sentidos opostos da via, quando colidiram frontalmente. Os dois morreram no local. Uma terceira pessoa, identificada como Josemar Borges, que seguia como carona na motocicleta de Samuel, foi socorrida com vida para o HRTM. O estado de saúde dele é considerado grave. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente.