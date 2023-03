Manutenção no poço 19 afeta abastecimento de 9 bairros em Mossoró nesta quarta-feira, 1º

O serviço afetará o abastecimento dos bairros: Abolição III e IV, Santa Delmira I e II, Redenção II, parte do Santo Antônio, Distrito Industrial, Pousada das Thermas e Quintas do Lago. Após realizar a manutenção, a previsão é retomar o abastecimento no final da tarde ainda da quarta-feira (1º). Após religar são necessárias 48 horas para normalização do abastecimento.