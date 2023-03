Novo conceito, identidade visual e plano de execução do MCJ 2023 serão lançados nesta terça, 28. O lançamento acontecerá às 18h, no Teatro Dix-huit Rosado. O evento é aberto ao público. "Em 2022 realizamos o maior e melhor ‘Mossoró Cidade Junina’ de todos os tempos e este ano nossa expectativa é ainda maior. Estamos trabalhando intensamente para tornar o MCJ ainda mais forte, sendo referência no país. Apresentaremos a nova identidade do evento, que tem a cara de Mossoró", destacou o prefeito Allyson Bezerra.

FOTO: ARQUIVO/MCJ