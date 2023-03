Mossoró Rural: Prefeitura distribui primeira remessa de mudas de cajueiro

A Prefeitura de Mossoró iniciou no último final de semana a entrega das primeiras mudas do projeto de Cajucultura, realizado dentro do Programa Mossoró Rural. Ao todo, agricultores de quatro comunidades rurais do município receberam as mudas para o início do plantio.



A equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) distribuiu 3.200 mudas de cajueiro nas localidades de Mulunguzinho, Assentamento Favela, Jurema e Boa-Fé.



“Nós estamos tirando do anonimato a cajucultura de Mossoró que não tinha visibilidade e agora estamos dando a devida atenção a essa cultura”, destacou Raniere Barbosa, gerente da Seadru.



O engenheiro agrônomo contou que os produtores que receberam as mudas destacaram a qualidade. “Todas as mudas entregues têm certificado do Ministério da Agricultura com objetivo de ter essa qualidade e sanidade das mudas”, completou.



A Prefeitura de Mossoró, em parceria com o Sebrae do Rio Grande do Norte e Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (FUNCERN), está atuando na zona rural com a revitalização da cajucultura. São 19 comunidades, 200 hectares e 32 mil mudas que beneficiam 100 produtores dos quatro cantos do município.



As comunidades atendidas são: Favela, Mulugunzinho, Cabelo de Nego, São Cristóvão, Rancho da Caça, Santa Cruz, Lorena, Córrego Mossoró, Montana, Senegal, Paulo Freire (Maísa), Apama, Nova União, São Romão, Oziel Alves, Pomar, Olga Benário, Boa-Fé e Jurema.