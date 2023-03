PMM injeta R$ 21 milhões na economia local com o pagamento dos salários de fevereiro dos servidores. O total, pago nesta terça-feira (28), inclui salários-base, adicionais, plantões, gratificações e diárias operacionais. O pagamento em dia é um compromisso da gestão municipal, que tem como objetivo pagar os salários dentro do mês trabalhado. “Não há fatiamento. São mais de 21 milhões de reais circulando na nossa economia”, destacou o prefeito Allyson Bezerra.

É mais um mês com salários pagos em dia, fruto de muita organização e trabalho pelo servidor público mossoroense.