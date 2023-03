Prefeito Allyson mostra como vai ser o "São João Mais Cultural do Mundo"

O “Mossoró Cidade Junina 2023” será realizado no período de 3 a 24 de junho e este ano o conceito do evento está alicerçado em uma premissa: as pessoas em primeiro lugar, priorizando a humanização. “Quando falamos em humanização, é sobre oportunizar espaço para todos. E é isso que estamos pretendendo para o nosso ‘Mossoró Cidade Junina’”, declarou o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra. Na ocasião, o chefe do Executivo Municipal detalhou a identidade visual do MCJ para a edição deste ano. Além da nova logomarca, o prefeito apresentou o slogan do evento, “No São João Mais Cultural do Mundo... É Você Quem vai Brilhar”, que estará alinhado à proposta de prestigiar a população no “Mossoró Cidade Junina 2023”.

A alegria do “Mossoró Cidade Junina” já é uma realidade no município e reflete o trabalho que a Prefeitura de Mossoró tem desenvolvido com vistas a realizar mais uma grande edição do evento. Dedicada a essa estruturação, a gestão municipal apresentou nesta terça-feira (28) o conceito, a nova identidade visual e o plano de execução do MCJ para este ano.

A solenidade aconteceu no Teatro Municipal Dix-huit Rosado. Antes de entrar no teatro, o prefeito Allyson Bezerra foi cercado por professores em greve cobrando o pagamento do piso. Sobre isto, o gestor falou que já estava dialogando com a categoria, já tendo ocorrido a primeira reunião e a outra ocorre ainda esta semana.

O “Mossoró Cidade Junina 2023” será realizado no período de 3 a 24 de junho e este ano o conceito do evento está alicerçado em uma premissa: as pessoas em primeiro lugar, priorizando a humanização. “Quando falamos em humanização, é sobre oportunizar espaço para todos. E é isso que estamos pretendendo para o nosso ‘Mossoró Cidade Junina’”, declarou o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra.

Na ocasião, o chefe do Executivo Municipal detalhou a identidade visual do MCJ para a edição deste ano. Além da nova logomarca, o prefeito apresentou o slogan do evento, “No São João Mais Cultural do Mundo... É Você Quem vai Brilhar”, que estará alinhado à proposta de prestigiar a população no “Mossoró Cidade Junina 2023”.

“‘É Você Quem Vai Brilhar’ é a marca do São João mais cultural do mundo. É esse sentimento que queremos transmitir às pessoas”, ressaltou Allyson Bezerra.

O titular da Secretaria Municipal da Cultura, Igor Ferradaes, salientou que o Município tem se empenhado para que o “Mossoró Cidade Junina 2023” possa ser pautado pela organização. “Já começamos mostrando organização. Iniciar o ano divulgando um projeto dessa magnitude já indica que será um evento muito bem organizado”, disse.





Com a finalidade de promover um MCJ feito para as pessoas, também foram destacadas outras iniciativas que o Município pretende implementar para assegurar a amplitude do evento: experiências instagramáveis; acessibilidade, com o objetivo de garantir um São João para todos; segurança reforçada em todos os polos; humanização antes, durante e depois do evento; e exaltação da diversidade cultural.

O “Mossoró Cidade Junina 2023” tem ainda uma particularidade: será o primeiro MCJ desenvolvido sob a vigência do decreto que proíbe fogos ruidosos. A Prefeitura de Mossoró oficializou a assinatura do Decreto nº 6.692, que regulamenta a proibição do manuseio, utilização, queima e soltura de fogos ruidosos no âmbito do município. O decreto foi assinado pelo prefeito Allyson Bezerra no dia 10 de novembro de 2022, em solenidade com a presença de secretários municipais e diversos representantes da causa animal, idosos, autistas e outros públicos.

SEGURANÇA

A Prefeitura também está dedicada a garantir segurança ao longo do “Mossoró Cidade Junina”. A edição 2022 foi a mais segura de todos os tempos. Mais de 750 agentes de segurança atuaram em todos os polos. Para este ano, a meta é aprimorar o trabalho realizado.

O MCJ contará com sistema de reconhecimento facial e entradas ampliadas em quantidade e tamanho para acesso ao “Pingo da Mei Dia”, Estação das Artes e “Boca da Noite”.

Haverá também otimização do acesso no que se refere a esses eventos e local, com redução do tempo de espera das filas, que serão separadas por categorias: homens, mulheres, entrada exclusiva para pessoas com cooler. Outra diretriz do evento será a proibição da entrada e comercialização de garrafas de vidro em todos os polos.

Já no tocante à estrutura, a Prefeitura disponibilizará áreas exclusivas para banheiros na Estação das Artes.

NOVOS POLOS

O calendário da programação e os polos do “Mossoró Cidade Junina 2023” também foram anunciados durante o evento desta terça-feira.

A programação do MCJ 2023 se iniciará no dia 31 de maio, na Arena Deodete Dias (destinada aos concursos de quadrilhas juninas), sendo encerrada no dia 24 de junho com o evento “Boca da Noite”.

Os polos tradicionais do MCJ estão confirmados para a edição deste ano: Polo Estação, Chuva de Bala, Cidadela e Quadrilhas. Mas, com o objetivo de tornar o “Mossoró Cidade Junina” ainda melhor, a Prefeitura preparou novidades, idealizando novos polos que vão assegurar a expressão cultural do evento. São eles: Polo Arraiá do Povo, Polo Poeta Antônio Francisco e Polo Circo do Forró, funcionando na Praça da Convivência.





O Polo Arraiá do Povo será instalado no Parque de Exposições Armando Buá e exaltará o São João raiz, com programação aos finais de semana, das 11h às 18h. No local, haverá atrações culturais e praça de alimentação, em um espaço pensado para toda família.

As atividades do Polo Poeta Antônio Francisco serão desenvolvidas no Memorial da Resistência e terá como foco a valorização da cultura popular. O polo irá dispor de palco para intervenções artísticas, além de exposição típica junina em cartaz durante todo mês de junho, no Salão Joseph Boulier.

Já o polo Circo do Forró funcionará na Praça da Convivência, com programação todos os dias, de 7 a 24 de junho, movimentando o Corredor Cultural. O espaço será dedicado à apresentação de artistas locais e música regional.

ATRAÇÕES CONFIRMADAS

Ainda durante o evento, Allyson Bezerra anunciou algumas atrações para o MCJ deste ano. Para o polo Arraiá do Povo, o prefeito confirmou a participação da banda Cavaleiros do Forró, Kátia Cilene e Waldonys. No Polo Estação, a presença confirmada é de Nattanzinho. Já o “Pingo da Mei Dia” contará com a alegria de Bell Marques e Raí Saia Rodada.

CALENDÁRIO DA PROGRAMAÇÃO DO MCJ 2023

Pingo da Mei Dia - 3 de junho

Chuva de Bala - 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 22 e 23 de junho

Estação das Artes – 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22 e 23 de junho

Polo Arraiá do Povo – 10, 11, 17, 18 e 24 de junho

Polo Poeta Antônio Francisco – 7 a 24 de junho

Circo do Forró – 7 a 24 de junho

Cidadela – 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24 de junho

Arena Deodete Dias - 31/05, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18 e 23 de junho

Boca da Noite – 24 de junho