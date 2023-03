Cledenilson Morais deixa comando da secretaria de Segurança; Thiago Marques assume interinamente. A prefeitura de Mossoró informou, nesta quarta-feira (1º) a troca no comando da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito. A mudança ocorreu devido ao regulamento próprio da Polícia Militar do RN, no tocante ao tempo de afastamento de policiais militares para assumir funções civis. Cledenilson já ocupava o cargo há dois anos, tempo permitido pela legislação militar. Em seu lugar, assume a pasta de forma interina, Thiago Marques, atual secretário de governo de Mossoró.

De acordo com a nota emitida pela Prefeitura, faz-se necessário que haja uma mudança na legislação que rege à atividade policial militar para regularização da situação dos agentes que exercem funções na construção e execução das políticas públicas municipais de segurança.

“A Prefeitura apresentou a pauta à governadora Fátima Bezerra, bem como ao secretário de Segurança do Estado e ao comandante da Polícia Militar, que garantiram apoio para atendimento da demanda nesse sentido, tendo, inclusive, apresentado o pedido de alteração da legislação federal ao ministro da Justiça”, disse a nota.

Enquanto isso, assume interinamente as atribuições formais do cargo o secretário de Governo, o senhor Thiago Marques.