Mossoró inicia vacinação de gestantes e puérperas com dose bivalente contra a Covid-19. As gestantes e puérperas fazem parte da fase 3 da atual campanha de imunização. No município, a vacinação também está aberta para os idosos acima dos 60 anos de idade; pacientes imunocomprometidos a partir de 12 anos de idade; pessoas que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILP) a partir de 12 anos, abrigados e os trabalhadores dessas instituições; comunidades indígenas, ribeirinhas, e quilombolas a partir de 12 anos de idade. Podem tomar aqueles que tomaram pelo menos as duas doses iniciais, ou seja, concluíram o esquema básico. Para se imunizar, é necessário ter tomado a última dose há 4 meses.

FOTO: REPRODUÇÃO