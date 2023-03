PM registra tentativa de homicídio no bairro Bom Pastor, em Mossoró. O crime aconteceu por volta das 8h20 desta quinta-feira (2). A vítima, identificada como Alan Bruno de Moura, de 27 anos, trafegava em uma motocicleta, quando foi perseguida por um atirador, que estava em outra motocicleta. Alan ainda chegou a tentar fugir, mas acabou sendo atingido pelos disparos e caiu em via pública. Ele foi socorrido por uma equipe do Samu para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

FOTO: CEDIDA/4DZ PATRULHA