Polícia Civil elucida homicídio ocorrido em Areia Branca e pede ajuda para localizar suspeito

Polícia Civil elucida homicídio ocorrido em Areia Branca; um dos suspeitos é considerado foragido. Leonardo Maciel Gonzaga de Assis, o “Leleco”, e Lucas Matheus Gregorio de Andrade, o “Zagueiro”, teriam sido os responsáveis pelo homicídio de Lucenildo Bernardo da Silva, o “Miúdo”, de 35 anos, no dia 1º de outubro de 2021. De acordo com as investigações, a motivação do crime foi um suposto furto praticado pela vítima contra um deficiente físico, que é parente de Lucas Matheus. Ainda de acordo com a Polícia Civil, os dois suspeitos também são envolvidos com a prática de tráfico de drogas em Areia Branca, sendo “Leleco”, inclusive, responsável por uma ‘boca de fumo”. O mandado de prisão contra Leonardo Maciel [FOTO A ESQUERDA] foi cumprido no sistema prisional, onde ele já se encontra preso por tráfico de drogas. Já Lucas Matheus não foi encontrado pelos policiais, passando a ser considerado foragido da justiça.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, através do trabalho da equipe de sua 42ª Delegacia, com sede em Areia Branca e atuação em Porto do Mangue, deflagrou, nesta quinta-feira (2), a operação “Contra Ataque”, com objetivo de cumprir mandados de prisão contra Leonardo Maciel Gonzaga de Assis, o “Leleco”, e Lucas Matheus Gregorio de Andrade, o “Zagueiro”.

Os dois são suspeitos da prática de um crime de homicídio contra Lucenildo Bernardo da Silva, o “Miúdo”, de 35 anos, bem como de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade.

“Miúdo” foi assassinado no dia 1º de outubro de 2021, por volta das 20h, na rua José Amaro de Souza, nas proximidades da Escola de Atenção a Alunos Especiais.

De acordo com a Polícia Civil, após comprar crack para consumo próprio na boca de fumo controlada por Leonardo Maciel, Lucenildo saiu caminhando e foi surpreendido por Lucas Matheus, que se aproximou sorrateiramente, pelas costas, e atirou contra a vítima. Lucenildo não teve chances de defesa e, após ser atingido por cerca de 5 tiros, caiu morto em via pública.

Ainda de acordo com as investigações, Leonardo e Lucas teriam tramado a morte de Lucenildo porque este, supostamente, praticou um furto contra um deficiente físico, que é parente de Lucas.

O mandado de prisão contra Leonardo Maciel foi cumprido no sistema prisional, onde ele já se encontra preso por tráfico de drogas. Já Lucas Matheus não foi encontrado pelos policiais, passando a ser considerado foragido da justiça.

Em um dos endereços de Lucas Matheus os policiais encontraram uma farta quantidade de drogas do tipo maconha e cocaína, pesando cerca de 68 gramas e 186 gramas, respectivamente, e mais 10 porções de maconha, embaladas em sacos plásticos, prontas para venda, além de 20 papelotes de cocaína nas mesmas circunstâncias.

Participaram da operação 16 policiais civis, entre agentes e delegados das unidades DIVPOE, DEAM, DPCA, 39ª DP e 42ª DP.

A Polícia Civil pede que a população continue enviando informações por meio das denúncias anônimas, através do disque denúncia do número de telefone e WhatsApp: (84) 9.8136.6735, com garantia de sigilo absoluto da fonte.