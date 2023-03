Dono de bar de Riacho da Cruz é preso após divulgar o sorteio de uma mulher. João Batista Dantas, de 63 anos, foi preso nesta quinta-feira (2). De acordo com o delegado Carlos Michel, titular da delegacia de Riacho da Cruz, a Polícia Civil tomou conhecimento do fato de o idoso estar anunciado a venda de cartelas para um sorteio, cujos prêmios eram uma mulher, com direito a “três pegadas”, e uma grade de cerveja, ao custo de R$ 30. Chegando ao local, o delegado e sua equipe constataram que lá se encontravam várias mulheres, exploradas sexualmente pelo dono do estabelecimento. Diante dos fatos, João Batista foi autuado em flagrante pelo crime de manutenção de casa de prostituição, previsto no código penal. Ele foi conduzido para prestar depoimento na delegacia e encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça. As mulheres também foram conduzidas para prestar depoimento, na condição de vítimas.

Um idoso de 63 anos, dono de um bar do município de Riacho da Cruz, foi preso na manhã desta quinta-feira (2), após anunciar o sorteio de uma mulher, previsto para acontecer no próximo sábado (4).

O comunicado, que circulou pelas redes sociais, acompanhado de um áudio explicativo, informava que adquirindo uma cartela no valor de R$ 30, o ganhador teria direito a “três pegadas” em uma mulher, que também permaneceria com ele até o fechamento do bar, além de uma grade de cerveja.

De acordo com o delegado Carlos Michel, titular da delegacia de Riacho da Cruz, a Polícia Civil tomou conhecimento do fato nesta quarta-feira (1º) e iniciou as investigações.

Ao se dirigirem ao local, os policiais constataram que havia clientes e na área aberta ao bar havia várias mulheres atuando como garotas de programa, oferecendo serviços sexuais, onde parte do “lucro” era deixada para o dono do estabelecimento. Ainda segundo o delegado, no cardápio do bar também constavam o valor do quarto que era disponibilizado no local.

Diante dos fatos, João Batista foi autuado em flagrante pelo crime de manutenção de casa de prostituição, previsto no código penal. Ele foi conduzido para prestar depoimento na delegacia e encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.

As mulheres também foram conduzidas para prestar depoimento, na condição de vítimas.

O delegado também informou que as investigações continuam, referentes ao crime de manutenção de casa de prostituição, bem como ao crime de favorecimento à exploração sexual, onde deverão ser ouvidas testemunhas sobre as atividades desenvolvidas no bar.

Após a conclusão das investigações, o inquérito será remetido ao Ministério Público Estadual.