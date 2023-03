Escola Francisco França é a 18ª unidade reformada pela Prefeitura de Mossoró

A Prefeitura de Mossoró realiza nesta quinta-feira (2), às 16h, a entrega das novas instalações da Escola Municipal Francisco França, localizada no Sítio Córrego Mossoró, zona rural. A unidade foi completamente revitalizada e agora está em condições adequadas para receber alunos, professores e toda a comunidade. Além da manutenção predial, o equipamento também recebeu investimentos em mobília, eletrodomésticos e climatização.



De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), as obras na unidade contemplaram toda a estrutura do prédio com serviços em diversas frentes, como, por exemplo, revisão elétrica e hidráulica, de cobertura, descupinização, pintura, revisão de esquadria de madeira e de ferro, obras de acessibilidade, entre outras.



Conforme dados da Coordenadoria de Registro e Inspeção Escolar da Secretaria Municipal de Educação, a Escola Francisco França, que integra o Núcleo Municipal de Educação Rural (NMER) Neci Campos, possui 19 alunos matriculados, em turmas da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Outras unidades da Rede Municipal de Ensino também passam por serviços de reforma e manutenção. Desde o início de 2021, a partir de um trabalho de diagnóstico da situação estrutural das escolas e Unidades de Educação Infantil (UEIs) do município, a Prefeitura de Mossoró tem buscado reverter a realidade encontrada na Rede.



Nessa perspectiva, a gestão concluiu obras inacabadas (UEIs Zezinha Gurgel, Alice Dias e Elineide Carvalho Cunha), transferiu unidades para prédios em melhores condições de funcionamento, inaugurou a UEI Neusa Xavier Linhares, no conjunto Nova Mossoró, e realizou serviços de revitalização e reforma em diversos equipamentos, totalizando, até o momento, 17 entregas à população mossoroense.