Homem é assassinado em calçada de bar do bairro Abolição IV, em Mossoró. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (2). Paulo Adriano de Oliveira, de 40 anos, foi atingido com um único disparo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava bebendo em um bar da Avenida Presidente Costa e Silva, principal do bairro, quando uma pessoa encapuzada chegou, em uma motocicleta, se aproximou e efetuou o disparo. O corpo de Adriano foi removido para exames na sede do Itep. A Polícia Civil vai investigar a motivação do crime.

FOTO: CEDIDA/FIM DA LINHA