Dia “F” de imunização contra a Febre Amarela será realizado em Mossoró neste sábado, 4

A vacina contra a febre amarela é direcionada à população de 9 meses a 59 anos de idade. As crianças com 9 meses de idade podem tomar a primeira dose. Os menores de cinco anos devem receber uma dose de reforço, e a população de 5 a 59 anos precisa receber apenas uma dose da vacina. A imunização acontecerá na UBS Maria Soares da Costa – Alto de São Manoel (8h às 16h); na UBS Dr. Chico Costa – Santo Antônio (8h às 16h); e no Partage Shopping Mossoró (10h às 18h).