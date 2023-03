DHM prende suspeito de homicídio ocorrido em 2022, no bairro Alto da Conceição. A prisão de Matheus Fernandes da Silva aconteceu na manhã desta sexta-feira (3), no bairro Belo Horizonte. Ele é suspeito de ter assassinado a tiros João Paulo de Souza Rosário, de 22 anos, em dezembro de 2022, em uma barbearia da Avenida Alberto Maranhão. Policiais da Delegacia de Homicídios, juntamente com uma equipe da Divipoe, cumpriram o mandado de prisão, bem como mandados de busca e apreensão em desfavor do suspeito. Com Matheus os policiais encontraram certa quantidade de drogas, balança de precisão, dinheiro e materiais utilizados no tráfico de drogas.

FOTO: CEDIDA