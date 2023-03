Mossoró está entre faixas amarela e laranja, com perigo potencial de chuvas intensas

Mossoró encontra-se entre faixas amarela e laranja, com perigo potencial de chuvas intensas. O alerta de perigo foi emitido nesta sexta-feira (3), pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A Defesa Civil de Mossoró orienta a população para cuidados durante este período. Em casos de rajadas de vento, a recomendação é para não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propagandas; e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, as equipes da Defesa Civil podem ser acionadas através do telefone 199 e do Corpo de Bombeiros através do 193.

O alerta do Inmet inclui a possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou até 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A notificação do Instituto vale até as 10h deste sábado (4).

