Bolsa Família começa a ser pago pela Caixa Econômica a partir do dia 20 de março. O Programa do Governo Federal, que substitui o Auxílio Brasil, tem como público-alvo famílias em situação de pobreza e foi instituído por Medida Provisória 1.164/2023, editada pelo Governo Federal nesta quinta-feira (2). A partir deste mês, o programa vai pagar R$ 600 por família, mais R$ 150 por criança de até 6 anos de idade. A partir de junho, passará a ser pago um adicional de R$ 50 por integrante entre 7 e 18 anos incompletos e mulheres gestantes cadastradas na família; veja o calendário de pagamento completo.

O banco exerce o papel de agente operador e pagador do benefício, disponibilizando os valores concedidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social às famílias beneficiadas.

As famílias elegíveis migrarão automaticamente do Auxílio Brasil para o Bolsa Família, sem necessidade de realizar novo cadastramento.

Calendário de Pagamento:

O pagamento é feito de forma escalonada, de acordo com o final do NIS do beneficiário. O calendário deste mês tem início no dia 20, com término previsto para o dia 31.





Os cartões e senhas utilizados para saque do Auxílio Brasil continuarão válidos e poderão ser utilizados para o recebimento do Bolsa Família.

As famílias que recebem seu benefício pelo aplicativo CAIXA Tem, em conta Poupança Social Digital, receberão o Bolsa Família na mesma modalidade de pagamento e poderão continuar movimentando seu benefício pelo aplicativo.

Também será lançado o aplicativo Bolsa Família para smartphones, que substituirá o aplicativo do Auxílio Brasil. Assim, o beneficiário também poderá consultar a disponibilidade do seu benefício pelo novo aplicativo.

Os canais para movimentação dos valores e consulta de informações permanecem os mesmos: aplicativo CAIXA Tem, terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, correspondentes CAIXA Aqui, além das agências da CAIXA.