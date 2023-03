Acusado de tráfico é morto no bairro Cruz de Almas em Apodi-RN

Vítima Francisco Railton estava sentado em frente a uma casa na Rua Anastácio Pereira, no bairro Cruz de Almas, em Apodi, no início da manhã (6h40) deste sábado, 4, quando os assassinos chegaram já atirando com espingarda doze. A vítima morreu no local. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Apodi.