Popular é encontrado morto próximo a antigo parque de vaquejada do município de Caraúbas. A vítima foi identificada como Francisco Wesley de Oliveira, de 33 anos. O corpo, com ferimentos compatíveis com disparos de arma de fogo, estava em uma região de mata aberta do Sítio Timbaúba, próximo ao antigo Parque de Vaquejada Imperial Ranch, na zona rural do município. De acordo com informações do 2º Sargento Nascimento, da rádio patrulha de Caraúbas B-1219, o homem foi encontrado no início da tarde deste sábado (4), por populares que passavam pelo local e acionaram a polícia militar. Os policiais isolaram o local e aguardam a chegada do Itep de Mossoró e da Polícia Civil para iniciar as investigações.

