PM registra um homicídio e uma morte por atropelamento no final de semana, em Mossoró. Os dois casos aconteceram na noite do sábado (4). O primeiro foi registrado no início da noite, na avenida principal do bairro Aeroporto II. A vítima foi identificada como Jucicleide Pereira de Sá, de 43 anos. Ela tentava atravessar a rua quando foi atingida por uma motoneta, bateu a cabeça no chão e acabou entrando em óbito; pouco depois, no bairro Santo Antônio, Álisson Augusto Silva Nascimento foi assassinado a tiro em via pública, próximo à escola Inalda Cabral.

