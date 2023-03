Saiba onde encontrar a dose bivalente contra a Covid-19 em Mossoró nesta semana

No município, a aplicação da dose de reforço acontece em 10 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e na Faculdade de Enfermagem (FAEN) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). A vacina bivalente (reforço) é direcionada ao público imunizado com pelo menos duas doses das vacinas monovalentes, há 4 meses (120 dias). A imunização está aberta para os seguintes públicos: idosos acima dos 60 anos de idade; pacientes imunocomprometidos a partir dos 12 anos de idade; pessoas que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILP) a partir dos 12 anos, abrigados e os trabalhadores dessas instituições; comunidades indígenas, ribeirinhas, e quilombolas a partir dos 12 anos de idade; gestantes e puérperas.