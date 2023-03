Ex-presidente da Câmara de João Dias quebra a tornozeleira e Justiça decreta preventiva

Presidente da Câmara de João Dias quebra a tornozeleira e Justiça decreta preventiva. Laete Jácome de Oliveira foi preso junto a outras seis pessoas por posse ilegal de arma e receptações, em outubro de 2020, durante operação da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor) da Polícia Civil. Na época, foram encontradas armas e munições na casa do ex-vereador, onde foram cumpridos os mandados de busca e apreensão. Com o decreto de prisão preventiva contra o ex-vereador, que estava cumprindo pena em prisão domiciliar, ele deverá ser encaminhado a uma unidade prisional.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), por meio da Vara Única da Comarca de Alexandria, expediu mandado de prisão preventiva contra Laete Jácome de Oliveira, ex-vereador de João Dias, no Alto Oeste potiguar. Segundo o mandado, a decisão foi motivada pelo rompimento da tornozeleira eletrônica por parte de Laete.

“O(a) Dr(a) Juiz(a), que assina o presente mandado de prisão, da Vara e Comarca que constam na presente ordem, manda a qualquer oficial de justiça de sua jurisdição ou qualquer autoridade policial competente e seus agentes, a quem for apresentado, que PRENDA e RECOLHA a qualquer unidade prisional, à ordem e disposição deste juízo, a pessoa indicada e qualificada na presente ordem”, aponta o mandado.

No final do ano passado, após denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MP), a Justiça potiguar determinou o afastamento dos cargos da vice-prefeita de João Dias, Damária Jácome, filha de Laete Jácome, e do presidente da Câmara Municipal por 180 dias.

A justiça decretou, ainda, as prisões preventivas dos políticos, que agora são considerados foragidos e réus em ação penal.

De acordo com o MP, o prefeito eleito em 2020, temendo pelas ameaças que vinha sofrendo da vice-prefeita e do presidente da Câmara Municipal, renunciou em 27 de julho de 2021. Em outubro passado, após o prefeito eleito entrar com pedido para retomar o cargo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte determinou o retorno dele à chefia da gestão de João Dias.