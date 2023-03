Agricultor contratou a morte do irmão para ficar com a herança em Almino Afonso. A polícia civil cumpriu, no sábado (4), mandados de prisão contra Leôncio Nunes Chavantes, de 56 anos, Jerônimo Nunes Dantas, de 72 anos, e Gustavo Gutielle Vieira do Carmo, 34 anos. Os três são suspeitos por homicídio, praticado em 2018, no município de Almino Afonso. A vítima, Francisco das Chagas Dantas, 55 anos, também conhecido como “Chagas do Sindicato”, foi encontrada em uma estrada na zona rural da cidade, atingida por disparos de arma de fogo. De acordo com as investigações, Jerônimo Nunes, que era irmão da vítima, teria sido o mandante do crime, o qual foi motivado por conflitos sobre herança.

As prisões aconteceram no âmbito da "Operação Caim”, deflagrada pela 7ª Delegacia Regional (DRP) de Patu, em conjunto com equipes da 74ª Delegacia de Polícia (DP de Almino Afonso), e da 8ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal.

Os três são suspeitos por homicídio, praticado em 2018, no município de Almino Afonso. A vítima, Francisco das Chagas Dantas, 55 anos, também conhecido como “Chagas do Sindicato”, foi encontrada em uma estrada na zona rural da cidade, atingida por disparos de arma de fogo.

Gustavo Gutielle, suspeito de participação no homicídio, encontrava-se preso por roubo no município de Caraúbas. Por sua vez, Leôncio Nunes, apontado como o autor do homicídio, foi preso na Cidade Estrutural do Distrito Federal. Por fim, Jerônimo Nunes, irmão da vítima e provável mandante do crime, o qual foi motivado por conflitos sobre herança, foi preso em Almino Afonso.

No município, Jerônimo, que é agricultor, sempre foi considerado um cidadão calmo. Vive da aposentadoria e, às vezes, faz uns fretes. Passa o dia na calçada de casa, conversando. Tinha atritos com o irmão “Chagas do Sindicato”, mas ninguém acreditava que fosse chegar ao ponto de mandar matá-lo. A notícia de sua prisão pegou a todos de surpresa.

Os três foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. Os mandados de prisão foram expedidos pela Vara Única da Comarca de Almino Afonso, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN).