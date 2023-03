Mais de 80% da rede hoteleira de Mossoró já se encontra reservada para o “Pingo da Mei Dia”. A informação foi repassada por Oberi Penha, Secretário-executivo do Mossoró Convention & Visitors Bureau, organização que atua na captação de eventos e de fluxos turísticos. “Todos os leitos no ano passado foram ocupados, inclusive foram complementados com hotéis das cidades de Areia Branca e Tibau. Desde que foi anunciado o ‘Pingo da Mei Dia’ deste ano, automaticamente os hotéis começaram a fazer as reservas e, num espaço muito curto para esse dia, os hotéis de Mossoró já se encontram com mais de 80% de ocupação”, disse. Em 2022, o “Mossoró Cidade Junina” movimentou R$ 115 milhões na economia local, a expectativa é que na edição 2023 o retorno para a economia do município seja ainda maior.

Faltando três meses para sua realização, o “Mossoró Cidade Junina (MCJ) 2023” já movimenta o setor hoteleiro. Diante do sucesso do MCJ 2022, muitos turistas já começaram a garantir suas reservas para este ano.

“Já estão esgotadas algumas categorias dos nossos apartamentos, principalmente para o período do ‘Pingo da Mei Dia’. Nossa ocupação total para o período do Pingo já está em 75% e crescendo a cada dia. Estamos com uma ocupação muito boa diante do tempo que ainda falta para o evento. Acreditamos que em breve estaremos lotados”, declarou o gerente operacional do Hotel Thermas, Marcos Roberto de Souza.

Secretário-executivo do Mossoró Convention & Visitors Bureau, organização que atua na captação de eventos e de fluxos turísticos, Oberi Penha afirma que mais de 80% de toda rede hoteleira já se encontra reservada para o “Pingo da Mei Dia”, que será realizado no dia 3 de junho.

“Todos os leitos no ano passado foram ocupados, inclusive foram complementados com hotéis das cidades de Areia Branca e Tibau. Desde que foi anunciado o ‘Pingo da Mei Dia’ deste ano, automaticamente os hotéis começaram a fazer as reservas e, num espaço muito curto para esse dia, os hotéis de Mossoró já se encontram com mais de 80% de ocupação”, disse.

Em 2022, o “Mossoró Cidade Junina” movimentou R$ 115 milhões na economia local. Para o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedint), Frank Felisardo, o MCJ é um evento que potencializa o turismo da região.

“Entendemos que o MCJ é o maior evento realizado pela cidade de Mossoró, com recorde de público, de todas as regiões do país, e que oportunizou em 2022, durante o mês de junho, uma movimentação econômica da ordem de R$ 115 milhões, potencializando o turismo e gerando mais de 6 mil empregos diretos e indiretos. Consolida no mossoroense e nos visitantes o sentimento de pertencimento ao abordar temas da cultura nordestina ligados à história do cangaço, dos festejos juninos, das quadrilhas, das comidas típicas, do forró, com difusão em vários polos temáticos, ou seja, é a festa mais bonita e envolvente da nossa cidade”, enfatizou.

O “Mossoró Cidade Junina” é o maior evento do município, iniciativa que proporciona emprego e renda, e colabora com o desenvolvimento econômico e com o turismo local. Um evento que conta com atrações nacionais que arrastam multidões e que valoriza também os artistas locais.