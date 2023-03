Prefeitura realiza ação educativa voltada à revitalização do Rio Mossoró nesta terça-feira, 07

Visando conscientizar a população sobre a importância da preservação do Rio Mossoró, a Prefeitura promoverá nesta terça-feira (7), a partir das 15h, na Praça Rodolfo Fernandes (Praça do Pax), ação de educação ambiental sobre a revitalização do rio. A proposta é incentivar a participação popular, sobretudo, para auxiliar na preservação do rio.



A iniciativa é um marco do município para revitalização do rio. Com o tema “Mossoró consciente e atuante na revitalização do Rio Mossoró”, a ideia é trabalhar junto à sociedade ações efetivas voltadas à preservação do rio e no combate à poluição. As ações somam aos projetos da administração municipal no conceito estrutural de políticas públicas voltadas à conservação do Rio Mossoró.



Através do descarte correto de resíduos sólidos e efluentes, a Prefeitura de Mossoró quer conscientizar a população buscando criar uma cultura de descarte correto, enfatizando a necessidade do cuidado e zelo com o meio ambiente. A ação também alerta que o descarte inadequado é potencial para poluição, contaminação do corpo hídrico, assim como a obstrução da rede de drenagem da cidade, causando alagamentos, inundações e enchentes.



Buscando a sustentabilidade, a ação contará ainda com a distribuição de mudas e o recebimento de material reciclável. A iniciativa é fundamental e essencial para o meio ambiente, possibilitando o reaproveitamento de resíduos como matéria-prima de novos produtos. Além do metal, papel, plástico e vidro, será possível ainda descartar de maneira segura e correta os fluídos e eletroeletrônicos.



As atividades iniciam às 15h e seguem até as 18h, na Praça Rodolfo Fernandes, mais conhecida como Praça do Pax, bairro Centro. As ações são desenvolvidas por equipe da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos e Secretaria de Programas e Projetos Estratégicos.