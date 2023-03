PF apura crimes de corrupção com uso de verbas do SUS para combate a Covid, em Canguaretama. A Operação Coração Rompido, deflagrada nesta terça-feira (7), foi destinada a apurar os crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e dispensa indevida de licitação no município. De acordo com as investigações, a prefeitura teria contratado empresa para prestação de serviços de plantonistas no combate a COVID-19, ao custo de R$ 640 mil, com recursos do SUS, sem licitação. A investigação comprovou, ainda, além da irregularidade na contratação, o pagamento de vantagem indevida ao então prefeito de Canguaretama, o que se deu por intermédio de terceiros.

FOTO: REPRODUÇÃO