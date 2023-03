“Polo Antônio Francisco”: poeta se emociona e diz ser muito feliz por receber homenagens em vida. O polo, que funcionará no Memorial da Resistência, durante os festejos do Mossoró Cidade Junina 2023, tem o objetivo de valorizar a cultura popular, oportunizando espaço para intervenções artísticas, além de exposição típica junina notabilizada em cartazes no salão Joseph Boulier, durante o mês de junho. “Onde chego, o povo diz que eu agora tenho um polo. Foi uma das homenagens mais lindas que fizeram para mim (...). Estou ansioso que comece, para eu ir para lá direto. Para mim, vai ser maravilhoso porque já tem pessoas de diversos lugares me dizendo que virão para assistir e também se apresentarem. Para mim, nada mais perfeito que o “Polo Poeta Antônio Francisco”. A ideia já pegou e eu vou para lá com o maior gosto do mundo”, concluiu o poeta homenageado.

Durante o lançamento do “Mossoró Cidade Junina 2023”, a Prefeitura de Mossoró divulgou algumas novidades que farão parte do MCJ deste ano. Uma delas tem sido muito elogiada pela a população, a instituição do “Polo Poeta Antônio Francisco”.

O grande homenageado, o poeta Antônio Francisco, declara, emocionado, que essa tem sido uma das homenagens mais lindas que ele já recebeu até hoje.

“Onde chego, o povo diz que eu agora tenho um polo. Foi uma das homenagens mais lindas que fizeram para mim. Eu até fiz um verso que diz: ‘toda vez que eu recebo uma homenagem, penso logo o que fiz para merecer, passo dias e dias, imaginando o que eu posso fazer para agradecer e, muitas vezes, eu procuro e não encontro uma frase bonita pra (sic) dizer’. Dizer obrigado, eu acho pouco, quando a gente se sente tão honrado”, disse.

Com o objetivo de valorizar a cultura popular, o “Polo Poeta Antônio Francisco” funcionará no Memorial da Resistência, oportunizando espaço para intervenções artísticas, além de exposição típica junina notabilizada em cartazes no salão Joseph Boulier, durante o mês de junho.

“Eu digo muito ao povo que sou um homem muito feliz porque tenho recebido homenagens em vida. Estou ansioso que comece, para eu ir para lá direto. Para mim, vai ser maravilhoso porque já tem pessoas de diversos lugares me dizendo que virão para assistir e também se apresentarem. Para mim, nada mais perfeito que o “Polo Poeta Antônio Francisco”. A ideia já pegou e eu vou para lá com o maior gosto do mundo”, concluiu o poeta.