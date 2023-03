Confira pontos que avançaram na 3ª reunião entre Prefeitura e Sindiserpum

Prefeitura e Sindiserpum se reúnem para discutir pautas relativas à educação de Mossoró. No encontro, conduzido pelo prefeito Allyson Bezerra, nesta terça-feira (7), a gestão assegurou avanços importantes para a categoria, como o reajuste salarial histórico de 33,67%, acordado com o sindicato em 2022, que está sendo pago rigorosamente em dia; a garantia de realização de concurso público para a educação em 2023; concessão de licenças-prêmios, cumprindo a legislação; aplicação de 30% do orçamento, em recursos próprios, na educação municipal e cumprimento, já atendido, de 1/3 da jornada extraclasse, de acordo com a Lei Federal 11.738/2008, além de outras pautas.

A Prefeitura de Mossoró e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (SINDISERPUM) voltaram a se reunir, nesta terça-feira (7). Este foi o terceiro encontro em um período de menos de 30 dias. Em discussão, pautas relativas à educação. Na reunião, conduzida pelo prefeito Allyson Bezerra, a gestão garantiu mais avanços para os professores da Rede Municipal de Ensino.

O próximo passo, é a presidente do Sindserpum, Eliete Vieira, ler o ofício entregue pelo prefeito Allyson Bezerra, aos demais professores que estão em greve durante assembléia que deve ser realizada ainda esta semana. “Permanecemos abertos ao diálogo”, disse o prefeito Allyson Bezerra, que mais uma vez pediu aos professores que estão em greve que volte ao trabalho para não estender o prejuízo dos estudantes neste período de pós pandemia.

No encontro, a gestão assegurou avanços importantes para a categoria, como o reajuste salarial histórico de 33,67%, acordado com o sindicato em 2022, que está sendo pago rigorosamente em dia; a garantia de realização de concurso público para a educação em 2023; concessão de licenças-prêmios, cumprindo a legislação; aplicação de 30% do orçamento, em recursos próprios, na educação municipal e cumprimento, já atendido, de 1/3 da jornada extraclasse, de acordo com a Lei Federal 11.738/2008.

E ainda: garantia de auxiliares de sala para alunos com deficiência, com a maior contratação de estagiários da história, e concessão de progressões funcionais para os profissionais da educação. A Prefeitura também anunciou a formação de comissões, em que estarão representados o Sindiserpum e a gestão municipal, com o intuito de discutir e viabilizar as pautas reivindicadas pela categoria.

Entre os pontos que serão discutidos pelas comissões que serão formadas estão a viabilização no orçamento para reajuste do auxílio deslocamento para servidores que trabalham na zona rural e avaliação e apresentação de proposta para gestão de direção das escolas.

“Em menos de 30 dias essa é a terceira reunião que a nossa gestão realiza com o sindicato, mostrando claramente que há um diálogo, que há um canal muito aberto, e é isso que nós queremos manter”, pontuou o prefeito Allyson Bezerra.

“Mais uma vez recebemos o sindicato e discutimos pautas importantes em que podemos avançar muito mais, e estamos trabalhando e dialogando para isso. Nosso apelo é pelo retorno das aulas. Na reunião de hoje apresentamos um ofício com todos os pontos de pauta e nós colocamos sempre à disposição, frisou Allyson.

A secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar, também enfatiza a importância do diálogo com a representação dos servidores públicos municipais. “Continuamos o diálogo, de forma muito clara, transparente, mostrando para a sociedade e para o sindicato as reais condições do município de Mossoró e os avanços já alcançados na educação, principalmente após tantos investimentos feitos na área, para proporcionar melhores condições de trabalho para os professores e de aprendizagens para nossos alunos”, disse.

Ao final da reunião, o prefeito Allyson Bezerra entregou a presidente do sindicato ofício com resposta a todos os pontos reivindicados na pauta do Sindiserpum. Confira o documento, na íntegra, AQUI.